«Постоянно плачет»: мать Жанны Фриске ждет, когда ей позвонит внук Платон

Мать Жанны Фриске Ольга появилась в студии популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». Женщина заявила, что очень скучает по своему внуку Платону, который сейчас живет с отцом Дмитрием Шепелевым.

«Она постоянно плачет, - говорит сестра Жанны Наталья. - Мы ждем, когда Платон вырастит и сам нам позвонит. Он должен все понять».

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Напомним, после смерти Жанны Шепелев не общается с родственниками своей гражданской жены. Они долго конфликтовали публично, а теперь и вовсе друг от друга закрылись.