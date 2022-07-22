«Поставлю за вас свечку»: Максим Галкин грубо ответил критикующим его выступления за границей поклонникам

Шоумен Максим Галкин потерял все свои заработки в России и теперь вынужден колесить по Европе с концертами, чтобы достойно обеспечивать жену Аллу Пугачеву и детей Гарри и Лизу.

Во время своих выступлений за границей Максим Галкин частенько позволяет себе отпускать шутки по поводу ситуации в России.

Этим недовольны подписчики Максима Галкина. И как только шоумен публикует в Сети очередной пост с датами своих выступлений в той или иной стране, на него обрушивается шквал критики за недостойное поведение.

На этот раз Максим Галкин решил не молчать. Он ответил хейтерам в довольно дерзкой манере.