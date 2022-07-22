«Поставлю за вас свечку»: Максим Галкин грубо ответил критикующим его выступления за границей поклонникам

Шоумен Максим Галкин потерял все свои заработки в России и теперь вынужден колесить по Европе с концертами, чтобы достойно обеспечивать жену Аллу Пугачеву и детей Гарри и Лизу.
Во время своих выступлений за границей Максим Галкин частенько позволяет себе отпускать шутки по поводу ситуации в России.
Этим недовольны подписчики Максима Галкина. И как только шоумен публикует в Сети очередной пост с датами своих выступлений в той или иной стране, на него обрушивается шквал критики за недостойное поведение.
На этот раз Максим Галкин решил не молчать. Он ответил хейтерам в довольно дерзкой манере.
«Поставлю за вас свечку, за здравие, конечно», — написал в комментариях к своему посту Максим Галкин в ответ на придирки.
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Напомним, для раскрутки своих концертов Максим Галкин использует Аллу Пугачеву, выставляя в Сети видео с ней, а затем тут же предлагая купить билеты на выступления.