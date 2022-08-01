Поставила брату подножку! Лиза Галкина вприпрыжку одним махом «уложила» Гарри на батут

Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой почти четыре месяца провела в израильской Кесарии, после чего именитая чета перебралась в Латвию.

Пока Алла Борисовна с детьми отдыхает на море, ее муж ездит на гастроли. Так, Максим Галкин успел влипнуть в скандал в Турции. Он запретил поклонникам снимать на видео свое выступление, чем раздосадовал некоторых фанатов.

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Ну а двойняшки Гарри и Лиза как самые простые дети резвятся на природе, отдыхая от школы. Максим Галкин подловил малышню, скачущей на батуте словно кузнечики. При этом Елизавета показала братику свой приемчик, в два счета уложив его на спину. Дочка Примадонны поставила братику подножку, после чего Гарри не смог удержать равновесие и с хохотом покатился кувырком.