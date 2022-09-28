Постаревший Влад Топалов показал фото с записи новой песни

Певец Влад Топалов продолжает работать над записью нового альбома. 27 сентября певец опубликовал в социальной сети селфи в наушниках.

«Пишу новый материал. Пока нравится. А там посмотрим…» - говорится в подписи к снимку.

Многие подписчики обратили внимание на то, что Топалов на снимке выглядит гораздо старше своих 36 лет. Очень заметны глубокие морщины в области глаз, кроме того, артист кажется уставшим.

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