Постаревший Влад Топалов показал фото с записи новой песни

В соцсетях обсуждают гадают что это - стресс или перебор с фильтрами.
Влад Топалов фото 2022

Влад Топалов выглядит постаревшим. Фото: соцсети

Певец Влад Топалов продолжает работать над записью нового альбома. 27 сентября певец опубликовал в социальной сети селфи в наушниках.

«Пишу новый материал. Пока нравится. А там посмотрим…» - говорится в подписи к снимку.

Многие подписчики обратили внимание на то, что Топалов на снимке выглядит гораздо старше своих 36 лет. Очень заметны глубокие морщины в области глаз, кроме того, артист кажется уставшим.

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В Интернете, обсуждая Влада, фанаты делают предположения о том, что он либо использует не те фильтры для фото, либо очень сильно устает, заботясь о своих маленьких детях. Напомним, что этим летом у них с телеведущей Региной Тодоренко родился второй сын - Мирослав. И отец семейства, и старший сын Майкл присутствовали на родах, которые происходили в наполненном водой бассейне.

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