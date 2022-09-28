Постаревший Влад Топалов показал фото с записи новой песни

Певец Влад Топалов продолжает работать над записью нового альбома. 27 сентября певец опубликовал в социальной сети селфи в наушниках.
«Пишу новый материал. Пока нравится. А там посмотрим…» - говорится в подписи к снимку.
Многие подписчики обратили внимание на то, что Топалов на снимке выглядит гораздо старше своих 36 лет. Очень заметны глубокие морщины в области глаз, кроме того, артист кажется уставшим.
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В Интернете, обсуждая Влада, фанаты делают предположения о том, что он либо использует не те фильтры для фото, либо очень сильно устает, заботясь о своих маленьких детях. Напомним, что этим летом у них с телеведущей Региной Тодоренко родился второй сын - Мирослав. И отец семейства, и старший сын Майкл присутствовали на родах, которые происходили в наполненном водой бассейне.