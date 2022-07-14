Постарел и исхудал: как выглядит звезда «Улиц разбитых фонарей» Селин

Фотографию 61-летнего актера в соцсетях разместила телеведущая Лера Кудрявцева.
Сергей Селин

Сергей Селин. Фото: Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева в соцсетях показала, как сегодня выглядит известный актер, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Серей Селин. Его она встретила в аэропорту Стамбула.

«Сергей Селин. Рада была повидаться».

Сергей Селин. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой

Надо отметить, что Сергей Селин, которому 61 год, изменился до неузнаваемости. Актер за последнее время сильно постарел и исхудал.

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Напомним, что в последние годы Сергей Селин счастлив вместе с психологом Анной. Она стала второй женой звезды отечественных сериалов. Познакомились они во время творческой встречи в Академии МВД, где 17-летняя девушка тогда училась.

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