Постарел и исхудал: как выглядит звезда «Улиц разбитых фонарей» Селин

Надо отметить, что Сергей Селин, которому 61 год, изменился до неузнаваемости. Актер за последнее время сильно постарел и исхудал.

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Напомним, что в последние годы Сергей Селин счастлив вместе с психологом Анной. Она стала второй женой звезды отечественных сериалов. Познакомились они во время творческой встречи в Академии МВД, где 17-летняя девушка тогда училась.