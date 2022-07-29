«Поссорились»: Александр Ревва не общается с родным отцом из-за дружбы с Зеленским

Накануне в Сети прошла информация, что Александр Ревва с семьей уехал из России в Испанию. Позже на связь вышла жена шоумена Анжелика, которая пообещала Алене Жигаловой, распространившей эту новость, проблемы.

Тем временем стало известно, что юморист уже давно не посещал Донецк, где живет его отец. Оказалось, что Ревва поссорился с родителем, который поддерживает все действия России.