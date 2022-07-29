«Поссорились»: Александр Ревва не общается с родным отцом из-за дружбы с Зеленским

Накануне в Сети прошла информация, что Александр Ревва с семьей уехал из России в Испанию. Позже на связь вышла жена шоумена Анжелика, которая пообещала Алене Жигаловой, распространившей эту новость, проблемы.
Тем временем стало известно, что юморист уже давно не посещал Донецк, где живет его отец. Оказалось, что Ревва поссорился с родителем, который поддерживает все действия России.
«Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались. Вот и с внучками (у Александра подрастают две дочери. — Прим ред.) я не общаюсь, к сожалению, только от дочери — вы же знаете, что у нас Саша с сестрой Наташей — двойняшки?» — рассказал Владимир Николаевич «Комсомольской правде».
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По словам отца Реввы, в Донецк артист перестал ездить еще в 2014-м, а вот в Киев наведывался неоднократно, так как дружит с Владимиром Зеленским.