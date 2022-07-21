Посреди реки: Юлия Ефимова в бикини возлежала на надувном круге, сверкая загорелым тылом

Юлия Ефимова взяла паузу в карьере до конца года. Но не перестала выходить на связь с поклонниками. Накануне пловчиха отправилась с друзьями в путешествие на надувных кругах по реке. И с удовольствием показывала, как происходит прогулка, в микроблоге.

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Плыла Ефимова в мини-бикини. И когда случился привал прямо на реке, она устроила фотосессию. Возлежав на надувном круге, красотка расположилась к камере так, чтобы сверкнуть загорелым тылом. Причем, засветила пловчиха не только свою фигуру, но и прелести подруги.