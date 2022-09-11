Посреди дня на Красной площади: Лиза Галкина в лимонной косухе и мини-юбке щегольнула с мамой в Москве

После отдыха в Израиле и Юрмале звезда вернулась в Россию. Она изначально заверила, что к началу осени снова будет в замке. А вот Галкин пока продолжает гастролировать по миру и успел добраться до Новой Зеландии.

Тем временем Пугачева посещает театры, ходит на шопинг и видится с друзьями. А 10 сентября она устроила прогулку с детьми, насладившись праздником, который устроили в честь Дня города в столице.