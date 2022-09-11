Посреди дня на Красной площади: Лиза Галкина в лимонной косухе и мини-юбке щегольнула с мамой в Москве

Певица решила показать двойняшкам, как в столице отмечают День города. Трогательное видео со звездной семьей попало в Сеть.
Лиза Галкина

Лиза Галкина. Фото: соцсети 

Алла Пугачева в этом году отметила 73-летие. Она не скрывает, что предпочла покинуть сцену, чтобы посвятить себя семье. Теперь артистка поет редко и обычно в кругу близких. Большую часть времени она занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри. В этом году певица с мужем Максимом Галкиным также свозила их на море.

После отдыха в Израиле и Юрмале звезда вернулась в Россию. Она изначально заверила, что к началу осени снова будет в замке. А вот Галкин пока продолжает гастролировать по миру и успел добраться до Новой Зеландии.

Тем временем Пугачева посещает театры, ходит на шопинг и видится с друзьями. А 10 сентября она устроила прогулку с детьми, насладившись праздником, который устроили в честь Дня города в столице. 

Алла Борисовна в джинсах голубого цвета, белом укороченном пальто и лоферах щегольнула на публике. На ее лице были темные очки, чтобы прохожие не сразу ее узнавали. Двойняшки шли рядом с ней, любуясь видами на Красной площади. Лиза предстала в черной мини-юбке и косухе лимонного цвета. Ее брат также выбрал броский наряд с горчичной курткой. 

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На этот раз Примадонне составил компанию ее друг Игорь Гуляев, который является дизайнером и часто дарит ей наряды. 

«С любимыми и дорогими моему сердцу гуляем по красавице Москве! С праздником, Москва!» – написал он. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Но еще больше комплиментов получила ее дочка, которая заметно подросла. 

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