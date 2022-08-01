Поспешила забрать свои слова обратно: Хаматова выступила с очередным заявлением

Актриса сбежала в Латвию.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

С конца февраля Чулпан Хаматова живет в Латвии. Недавно она вошла в труппу Нового Рижского театра и по-прежнему раздает интервью различным изданиям, в которых высказывается о России и россиянах.

Накануне Хаматова в интервью Youtube-каналу RusDelfi призналась, что тоскует по России. При этом артистка отметила, что наиболее вежливыми считает европейцев. А после поспешила поправиться, мол, вообще-то не делит людей по национальностям.

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Напомним, ранее стало известно, что Чулпан Хаматова хочет продать свою квартиру в Москве. За нее актриса планирует выручить 130 млн рублей.

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