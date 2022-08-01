Поспешила забрать свои слова обратно: Хаматова выступила с очередным заявлением

С конца февраля Чулпан Хаматова живет в Латвии. Недавно она вошла в труппу Нового Рижского театра и по-прежнему раздает интервью различным изданиям, в которых высказывается о России и россиянах.

Накануне Хаматова в интервью Youtube-каналу RusDelfi призналась, что тоскует по России. При этом артистка отметила, что наиболее вежливыми считает европейцев. А после поспешила поправиться, мол, вообще-то не делит людей по национальностям.