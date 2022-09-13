«Посмотрите на его пальцы!»: короля Карла III предупредили о серьезном заболевании

В Сети обсуждают «сосисочные» пальцы новоявленного короля Карла III. Одни пользователи шутят про барбекю, другие — более интеллектуально из серии «Кто сможет снять кольцо с этого пальца, станет следующим королем».

Но есть и те, кто считает, что у Чарльза серьезные проблемы со здоровьем. Медики считают, что такие пальцы могут говорить о многих заболеваниях, которые связаны с отеком и задержкой жидкости в организме.

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Также эксперты не исключают, что это может быть просто возрастное. Все-таки королю 74 года.