«Посмотрите, как подготовился Андрей!»: Макеева восхитилась пасынком, который поддержал ее на красной дорожке

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, старший сын Романа Малькова, 17-летний Андрей, перебрался из Словении в Москву в апреле прошлого года. Актриса быстро нашла с ним общий язык и подружилась.

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