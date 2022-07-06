«Посмотрите, как подготовился Андрей!»: Макеева восхитилась пасынком, который поддержал ее на красной дорожке

Актриса с семьей вышла в свет.
Анастасия Макеева и Роман Мальков

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Накануне в Москве состоялся премьерный показ комедии «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли. На красной дорожке журналистам позировали многие звезды, кто решил в числе первых увидеть новый фильм. Была среди приглашенных и Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым, пасынком Андреем и его подругой Ульяной.

«Наш семейный выход в свет. Обратите внимание, как подготовился Андрей. Вот что значит рядом любящая женщина. У нее красный лак и туфли, помада. У него красная бабочка», — написала Макеева в соцсети, разместив кадры с мероприятия.

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Напомним, старший сын Романа Малькова, 17-летний Андрей, перебрался из Словении в Москву в апреле прошлого года. Актриса быстро нашла с ним общий язык и подружилась.

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