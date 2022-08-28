«Посмотрел спектакль»: Михалков назвал Хаматову, Белого и Петрушевскую монстрами

Недавно стало известно, что сбежавший в Израиль Анатолий Белый присоединился к Чулпан Хаматовой и Людмиле Петрушевской в Латвии. Все вместе они организовали кабаре, которое в конце августа колесит с выступлениями по Прибалтике.
Свое мнение на этот счет высказал режиссер Никита Михалков.
«Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской. На мой взгляд, это не талантливо. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но хотел бы чтобы их места заняли молодые, талантливые… Чтобы их не занимали эти монстры», — сказал Михалков MK.ru.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что фильм с Чулпан Хаматовой «Просточеловек» снят с проката в России. Премьера должна была состояться 25 августа.