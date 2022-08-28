«Посмотрел спектакль»: Михалков назвал Хаматову, Белого и Петрушевскую монстрами

Недавно стало известно, что сбежавший в Израиль Анатолий Белый присоединился к Чулпан Хаматовой и Людмиле Петрушевской в Латвии. Все вместе они организовали кабаре, которое в конце августа колесит с выступлениями по Прибалтике.

Свое мнение на этот счет высказал режиссер Никита Михалков.