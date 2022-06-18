«Посмешище»: известный режиссер прошелся по Хаматовой после ее дебюта в Риге

Чулпан Хаматова четвертый месяц живет в Латвии, куда сбежала из России как несогласная с началом кампании по защите Донбасса. Оттуда звезда сделала массу скандальных заявлений и теперь вряд ли вернется на Родину.

Накануне актриса дебютировала в Новом Рижском театре, куда ее пристроил Алвис Херманис. Это был моноспектакль, то есть она одна играла за пятерых. А меж тем, известный режиссер Сергей Никоненко уверен – звезда не раз пожалела, что уехала. К тому же, она находится в недружественной для России стране.