«Посмешище»: известный режиссер прошелся по Хаматовой после ее дебюта в Риге

Чулпан Хаматова четвертый месяц живет в Латвии, куда сбежала из России как несогласная с началом кампании по защите Донбасса. Оттуда звезда сделала массу скандальных заявлений и теперь вряд ли вернется на Родину.
Накануне актриса дебютировала в Новом Рижском театре, куда ее пристроил Алвис Херманис. Это был моноспектакль, то есть она одна играла за пятерых. А меж тем, известный режиссер Сергей Никоненко уверен – звезда не раз пожалела, что уехала. К тому же, она находится в недружественной для России стране.
«Жалко девчонку, она талантливая. А там она кому нужна? Ну что она там будет делать? Посмешище. Она нашла куда бежать, латвийцы же нас ненавидят, весь русский народ. А сколько они памятников военных снесли? Это же все против нас, а она к ним. Забыла свою историю», - оценил поступок Хаматовой режиссер.