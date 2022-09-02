«Посмешище»: блогер увидела Бородину в наряде не по возрасту и прыснула от смеха (фото)

Блогер Лена Миро не смогла сдержать эмоций, когда увидела Ксению Бородину и Оксану Самойлову на фото с 1 сентября у детей. Звезды нарядились не только одинаково, но и на взгляд акулы пера, по-детски.
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Они примерили коротенькие платья в цветочек, белые носочки под черные туфли и косухи.
«Какой посыл сознательно или бессознательно хотели сообщить миру эти «мамочки как подружки»? Я - Лолита в пубертате, она же - юная бунтарка? (…)
Чтобы адекватно одеться и не выглядеть посмешищем, нужно смотреть на себя объективно, а не через призму фоторедактора. Видеть всю себя, а не фокусировать внимание исключительно на отфотошопленном до неузнаваемости прянике», - написала в ЖЖ Миро.
Ксения Бородина и Оксана Самойлова на 1 сентября. Фото: соцсети