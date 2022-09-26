«Посмешище»: Аллу Пугачеву откостерили в Сети за неприличное мини и лосины

Однако, в Сети люди начали костерить Примадонну за наряд. Многим показалось, что такая длина и степень облегания неприличны и неуместны в гардеробе артистки, ей следует быть более внимательной в выборе одежды.

«Алла Борисовна, дорогая, не обтягивайте вы свои ножки. Уже надо как-то их прятать», «Выставила себя на посмешище», «Все не нагуляетесь», «Алла вам зачем? Старый чемодан без ручки – ни петь, ни соображать уже не в силах», «Молодящаяся бабка лишняя!», «Не наше конечно дело, но баба Алла прям напрягает», «Не выкладывайте ваш пир во время чумы», - обсуждают люди звезду в комментариях.