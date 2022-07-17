Последняя пассия Нарцисса: он не смог супружеский долг выполнить нормально незадолго до кончины

Последняя пассия Пьера Нарцисса Ксения Грин, которая утверждает, что жила с ним гостевым браком, рассказала, что заметила в поведении музыканта странности перед кончиной.

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По словам певицы, ее насторожила вялость во время исполнения им супружеского долга.

«Пьер был не столь активен. Это было поразительно и подозрительно. Он ведь был ненасытным мужчиной», - заявила Грин.

Она пошутила на эту тему, а Нарцисс ответил, что устал, не спит уже 10 дней и ему не по себе. До этого, сказала возлюбленная Пьера Нарцисса, он никогда не жаловался на здоровье.

Источник: Рrozvezd.