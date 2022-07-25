Последний шанс: Елизавета II пригласила Меган Маркл на аудиенцию

Последний визит Меган Маркл и принца Гарри на празднование юбилейного правления Елизаветы II закончился скандалом.

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Королева не захотела фотографироваться с маленькой правнучкой Лилибет, опасаясь, что Меган Маркл что-нибудь выкинет с этими фото. Да и в принципе уделила мало ей внимания. Герцогиня обиделась и сбежала раньше времени с праздника домой в США.

Казалось, что родня рассорилась окончательно. Однако Елизавета решила дать своим близким из Америки второй шанс — пригласить их в Балморал, где она ежегодно проводит вторую половину лета. Королева позвала внука Гарри, его скандалистку-жену и их детей.

В Великобритании считают, что это хороший шанс для Виндзоров, чтобы обрести наконец-то мир.

Источник: The Sun.