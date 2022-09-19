Последний официальный портрет Елизаветы II перед смертью

В понедельник, 19 сентября, на сайте Букингемского дворца выложили фото последнего официального портрета Елизаветы II. Снимок был снят фотографом Ранальдом Макечни накануне платинового юбилея ее правления, отмечавшегося в начале июня в этом году.
Фото: сайт Букингемского дворца
В Лондоне между тем завершаются похороны Ее Величества. Основные траурные мероприятия прошли в Лондоне. Далее контеж направится в Виндзор, к часовне Святого Георгия, где состоится последняя служба.
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Здесь Елизавета упокоится рядом с мужем, скончавшимся годом ранее принцем Филиппом.