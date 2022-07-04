«Последний богатырь» научит сортировать мусор

Виктор Хориняк, исполнивший главную роль в фильме «Последний богатырь», снялся в ролике Российского экологического оператора – куратора мусорной реформы. Актер призвал россиян сортировать отходы. Как пояснил Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО, привлечение популярного актера – это часть масштабной просветительской деятельности компании.

«Чем быстрее люди научатся сортировать отходы, тем больше вторсырья мы сможем получить на выходе после всех этапов обработки. Что касается мощностей, необходимых для сортировки и утилизации отходов, то по этому проделывается большая работа инвестиционным блоком РЭО».

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По сюжету ролика, Виктор Хориняк, прославившийся своими ролями в проектах «Последний богатырь», «Непослушник», «Отель «Элеон», «Кухня», на собственном примере показывает, насколько легко сортировать отходы. По словам PR-директора Российского экологического оператора Дмитрия Бойко:

«Мы уже подготовили 18 роликов, рассказывающих о переработке отходов, важности раздельного сбора. Социальная реклама, в том числе видео с медийными личностями России, — отличный инструмент для популяризации экологического образа жизни среди населения.

Мы видим позитивный отклик на наши ролики, и очень надеемся, что наши граждане активно перенимают экопривычки, экологический образ жизни и соответствующую модель поведения благодаря просветительской деятельности РЭО», - сообщает Телеканал «360».

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