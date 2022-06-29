«Последним пристанищем станет Израиль»: Шахназаров — о выходке Пугачевой

На днях журналист Алена Жигалова сообщила, что Алла Пугачева купила место на кладбище в Израиле. По ее словам, Примадонна решила, что ее должны похоронить в Кесарии. Кстати, место даже не одно, а два.

Публицист Михаил Шахназаров, узнав об этом, сделал свои выводы.