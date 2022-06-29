«Последним пристанищем станет Израиль»: Шахназаров — о выходке Пугачевой

На днях журналист Алена Жигалова сообщила, что Алла Пугачева купила место на кладбище в Израиле. По ее словам, Примадонна решила, что ее должны похоронить в Кесарии. Кстати, место даже не одно, а два.
Публицист Михаил Шахназаров, узнав об этом, сделал свои выводы.
«Если это так, то, видимо, Алла Борисовна решила, что ее последним пристанищем станет Израиль. Человек сделал свой выбор», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин в начале марта уехали в Израиль. Правда, недавно Примадонна заявила, что обязательно вернется в Россию к сентябрю, чтобы отвести детей в школу.
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