Последние новости об Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак с февраля этого года хранила полное молчание. Артистка отменила все концерты и ничего не писала в соцсетях.
В кулуарах обсуждали, что Лорак тайно сбежала из России. Некоторые даже говорили, что артистка продала в Москве свою недвижимость и разорвала отношения с российскими друзьями.
Но все это оказалось сплетнями. Ани живет в Москве и никуда не уезжала. Более того, певица в ближайшее время планирует возобновить концертную деятельность.
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На минувших выходных видео с Ани опубликовала журналистка Алена Жигалова, которая запечатлела певицу в лифте.
«Кто это? Боже мой, дива! Дива вернулась», — сказала за кадром Жигалова.
«Да, это я. Это я!» — ответила Лорак.