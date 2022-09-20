Последние новости об Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак с февраля этого года хранила полное молчание. Артистка отменила все концерты и ничего не писала в соцсетях.

В кулуарах обсуждали, что Лорак тайно сбежала из России. Некоторые даже говорили, что артистка продала в Москве свою недвижимость и разорвала отношения с российскими друзьями.

Но все это оказалось сплетнями. Ани живет в Москве и никуда не уезжала. Более того, певица в ближайшее время планирует возобновить концертную деятельность.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

На минувших выходных видео с Ани опубликовала журналистка Алена Жигалова, которая запечатлела певицу в лифте.