Последние новости об Алле Пугачевой

Алла Пугачева две недели назад вернулась в Россию, чтобы отвести своих детей в подмосковную школу. На минувших выходных близнецы Лиза и Гарри отметили день рождения, однако их отец Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) на торжество не приехал.

Комик сейчас находится на гастролях за границей и, как говорят в кулуарах, боится возвращаться на родину.

Примадонна мужа поддерживает. Алла Борисовна обратилась к Министерству юстиции России, чтобы те тоже признали ее иноагентом вслед за мужем. Певица расстроена сложившейся ситуацией и впервые высказалась по поводу мировых событий.

В последний раз Пугачеву видели на похоронах Михаила Горбачева.

«Давно я так не рыдала», — призналась она журналистам.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.