Последние новости о состоянии заболевшего ковидом Бурунова

Актер Сергей Бурунов встревожил своих поклонников на днях: артист попал в больницу с коронавирусом.
Звезда «Полицейского с Рублевки» отмечал, что поехал в медучреждение по собственной воле, так как по своей натуре он человек тревожный, и не в его правилах подвергать окружающих людей опасности.
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Как стало известно от представителя Бурунова, после нескольких дней в клинике артиста выписали. Анастасия Сайфулина уточнила, что состояние любимца публики остается стабильным.
«Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится», — выразила надежду она.
Отметим, 45-летний Сергей Бурунов известен зрителю по таким фильмам, как «Моя прекрасная няня», «О чем говорят мужчины», «Духless 2», «Полицейский с Рублевки» и других.
Источник: РИА Новости.