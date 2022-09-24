Последние новости о состоянии заболевшего ковидом Бурунова

Актер Сергей Бурунов встревожил своих поклонников на днях: артист попал в больницу с коронавирусом.

Звезда «Полицейского с Рублевки» отмечал, что поехал в медучреждение по собственной воле, так как по своей натуре он человек тревожный, и не в его правилах подвергать окружающих людей опасности.

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Как стало известно от представителя Бурунова, после нескольких дней в клинике артиста выписали. Анастасия Сайфулина уточнила, что состояние любимца публики остается стабильным.