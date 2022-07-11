Последние новости о состоянии Софии Ротару

В Сети периодически всплывают слухи о том, что украинская певица София Ротару плохо себя чувствует. Артистка уже несколько лет почти не общается с прессой и тем самым сеет множество слухах о своем здоровье.

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Сестра артистки — Аурика — прокомментировала эти новости.

«Господи, людям делать нечего! Сестра здорова и проживет еще долго. Не знаю, кому все это нужно, но Софию то замуж выдают, то она болеет. Пусть люди ничего не думают, все нормально, все хорошо», — сказала Аурика в соцсетях.

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