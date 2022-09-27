Последние новости из жизни Тимати: что происходит

Рэпер, бизнесмен Тимур Юнусов после объявления о частичной мобилизации в стране покинул Россию. Он оказался в Узбекистане, откуда беззаботно публиковал снимки в своем микроблоге. За это артисту досталось по полной от его же подписчиков. Не смогла не воспользоваться ситуацией и не поддеть артиста и Ксения Собчак.
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Юнусов 26 сентября объявился в своем микроблоге и выступил с заявлением. Артист подчеркнул, что находится в Москве и «никуда не собирался мигрировать», мол, и не собирается. И заявил о своей готовности пополнить ряды российской армии.
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«Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу», - написал исполнитель.