Последние новости из жизни Татьяны Тарасовой: что происходит

Продюсер Илья Авербух рассказал kp.ru, что у Татьяны Анатольевны ничего серьезного. Он на связи с ней постоянно, общался и накануне госпитализации.

«Она почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться в клинику. Никаких серьезных диагнозов. Просто подскочило давление, закружилась голова. Может, это связано с погодой. Может, с тем, что она очень ждала этот сезон — перенервничала. Так или иначе, сейчас ее здоровью ничего не угрожает», - заверяет Авербух.

Более того, фигурист заявил, что Тарасова уже дома и пребывает в хорошей форме. Он заверил, что все у нее благополучно. Судя по прогнозу, Татьяна Анатольевна вернется в строй и займет свое место председателя жюри «Ледникового периода», которое на время отдали Елене Чайковской.