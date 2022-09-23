Последние новости из жизни певицы Валерии: что происходит

«Я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее будущее», - написала певица Валерия у себя в микроблоге. Звезда приняла решение временно поставить на стоп свои сольные выступления.

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Как объяснила исполнительница, причина – в частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября в стране. Валерия считает, что устраивать веселье в такое время – не очень уместно.

Певица перенесла свои гастроли на весну 2023 года, поскольку надеется, что ситуация поменяется в мире.

Фанаты артистки поддержали звезду в комментариях: «Замечательное решение! Хорошо, что в наше время еще остались люди, как она», «Ну не может она петь в такое время… нужно ее понять… она же женщина, какое тут веселье, петь нужно с радостью, с легким сердцем, а не со слезами на глазах. Понимаю ее», «Мудрое верное решение». Но многие и осудили, мол, артисты должны своим творчеством воодушевлять народ, поэтому неправильно уходить сейчас со сцены.