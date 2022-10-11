Последние новости из жизни Аллы Пугачевой: что происходит

Этой осенью Алла Пугачева сделала ряд заявлений и поступков, которые по сей день обсуждаются и вызывают массу споров. Артистка вновь дала о себе знать, обнародовав свое местонахождение. Что происходит в жизни певицы сейчас?

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку», - написала звезда и призналась, что «молится за них на Святой Земле».

Певица утверждает, что счастлива. Однако, едва ли ее жизнь сейчас можно назвать безмятежной и благополучной, такой, какой обычно в старости стремится жить человек. А все началось с того, что 18 сентября Примадонна обратилась в Минюст РФ с просьбой признать ее иноагентом, поскольку придерживается такой же позиции, как и ее опальный муж Максим Галкин*.