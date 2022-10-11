Последние новости из жизни Аллы Пугачевой: что происходит

Этой осенью Алла Пугачева сделала ряд заявлений и поступков, которые по сей день обсуждаются и вызывают массу споров. Артистка вновь дала о себе знать, обнародовав свое местонахождение. Что происходит в жизни певицы сейчас?
«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку», - написала звезда и призналась, что «молится за них на Святой Земле».
Певица утверждает, что счастлива. Однако, едва ли ее жизнь сейчас можно назвать безмятежной и благополучной, такой, какой обычно в старости стремится жить человек. А все началось с того, что 18 сентября Примадонна обратилась в Минюст РФ с просьбой признать ее иноагентом, поскольку придерживается такой же позиции, как и ее опальный муж Максим Галкин*.
Затем артистка скорбела о Борисе Моисееве, который ушел из жизни 27 сентября. Она уже знала, что проводить друга в последний путь не сможет и писала: «Хороню тебя в своем сердце». И 29 сентября, забрав детей Лизу и Гарри со всеми документами из школы, покинула страну. По слухам, даже выставила на продажу свой с мужем замок в Грязи.
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А 4 октября оскорбила россиян, назвав рабами. За это сейчас в Госдуме Примадонну намерены лишить звания народной артистки.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента