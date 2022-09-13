«Последние новости из Риги»: Шахназаров озвучил космические цены на гречку в Латвии

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» рассказал о последних новостях из Латвии, где у него много знакомых и друзей.
«Последние новости из Риги. В торговых центрах сокращено время работы. Килограмм гречки стоит как килограмм мяса. Семь евро. Это пятьсот рублей».
По словам Шахназарова, лайт-боксы на торговых центрах выключены. «Освещение в некоторых торговых центрах работает так: датчики стоят. Появляются люди — и свет включается. Люди исчезают — электричество становится меньше», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что Латвия — одна из стран, куда россияне всегда любили приезжать в отпуск. Недавно Ассоциация туроператоров России сообщила, что Латвия больше не собирается выдавать россиянам визы.