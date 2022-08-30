«Последние десять дней отдыха до конца года»: Лолита объяснила, почему уехала из России

По словам певицы, она проведет время с семьей в Болгарии.
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица Лолита Милявская в «Телеграме» заявила, что уехала на какое-то время из России. Однако речи об эмиграции звезды не идет.

«Последние десять дней отдыха до конца года. Проведу с семьей в Болгарии, поглажу собаку, подстригу лаванду и домой. На работу!».

Как отметила Лолита, она надеется поскорее увидеть свою семью. По всем родным людям она очень сильно соскучилась, потому что давно их не видела.

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Напомним, что Лолиту уже не раз подозревали в эмиграции из России. Сама звезда заявила, что никуда уезжать навсегда не собирается, потому что «Россия ей многое дала».

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