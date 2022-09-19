«После выхода «Встанем» и «Я русский»: певец Шаман объявил о создании собственного продюсерского центра

Певец Шаман объявил, что открывает собственный продюсерский центр.

«Называться он будет так же — SHAMAN и займется на первых порах продвижением моего творчества, организацией концертов и гастрольных туров, взаимодействием с прессой и, конечно, выпуском новых песен и клипов», — раскрыл планы Шаман.

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Шаман также пообещал, что продюсерский центр будет помогать в продвижении молодых и талантливых исполнителей, актеров, режиссеров, композиторов, поэтов.