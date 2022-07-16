«После такого успеха никто больше пытаться не будет»: Пельш подколол Соловьева на КВН в Екатеринбурге

Телеведущий Валдис Пельш во время «Встречи выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге, где он выступил в роли ведущего, подколол известного тележурналиста Владимира Соловьева, который ранее не раз негативно отзывался об уральской столице.

В какой-то момент на сцене появился участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Со сцены он, переодевшись бабушкой, заявил: «Ходят и ходят, проститутки, наркоманы». После этого участник одной из команд «Сборной Снежногорска» выпалил: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать».

Зал встретил шутку овацией, которая длилась полминуты.

В свою очередь Валдис Пельш заметил: «Наверное, после такого успеха никто больше пытаться не будет», - сказал он, намекая, что Соловьеву пора перестать негативно высказываться о Екатеринбурге и его жителях, сообщает Ura.ru.

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Напомним, что ведущий КВН Александр Масляков не смог приехать на Урал из-за проблем со здоровьем. В итоге его заменил в роли ведущего как раз Валдис Пельш.