«После смерти ничего не оставил»: кто получит скудное наследство Пьера Нарцисса

Сергей Дворцов поставил точку в слухах о наследстве Пьера Нарцисса. Директор покойного певца признался, что за годы работы в шоу-бизнесе он толком ничего не нажил.

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В свое время у исполнителя хита «Шоколадный заяц» была квартира, однако после развода с женой Валерией Калачевой он ее продал. После этого выпускник «Фабрики звезд» снимал жилье.

Не было у Пьера и крупных сумм денег. Все его наследство составили авторские права на песни. Они достанутся экс-супруге и дочке артиста Каролине-Кристель.