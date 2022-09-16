«После смерти ничего не оставил»: кто получит скудное наследство Пьера Нарцисса

Сергей Дворцов поставил точку в слухах о наследстве Пьера Нарцисса. Директор покойного певца признался, что за годы работы в шоу-бизнесе он толком ничего не нажил.
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В свое время у исполнителя хита «Шоколадный заяц» была квартира, однако после развода с женой Валерией Калачевой он ее продал. После этого выпускник «Фабрики звезд» снимал жилье.
Не было у Пьера и крупных сумм денег. Все его наследство составили авторские права на песни. Они достанутся экс-супруге и дочке артиста Каролине-Кристель.
«Пьер 20 лет отработал в шоу-бизнесе, но после смерти ничего не оставил, поскольку все свои небольшие гонорары тратил на семью. Он очень любил свою единственную дочь», — рассказал Дворцов KP.RU.
Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года на 46-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.