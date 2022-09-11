После смерти королевы Кейт Миддлтон вышла к людям с новым цветом волос

10 сентября Кейт Миддлтон присоединилась к принцам Уильяму и Гарри на встрече с рядовыми британцами около Виндзорского замка в Англии.
Представители прессы и поклонники герцогини Кембриджской, которая теперь официально именуется принцессой Уэльской, заметили на этом мероприятии волосы 40-летней Кейт стали значительно светлее, чем раньше.
Журналисты сравнивают свежие фотографии госпожи Миддлтон со снимками, сделанными месяц назад на трибуне Игр Содружества, и гадают, связано ли преображение новоиспеченной принцессы со смертью королевы.
Кейт Миддлтон 10 сентября и 2 августа 2022 года. Фото: Global Look Press
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Напомним, 8 сентября в возрасте 96 лет скончалась Елизавета II, правившая Великобританией 70 лет. Вот что изменилось в жизни ее внука принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон в связи с этим печальным событием.