После смерти Елизаветы II дети Меган и Гарри могут получить новый статус

Юный Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, внук нового британского короля Карла III, после вступления последнего на престол может получить право называться принцем, а его сестренка Лилибет Диана - принцессой. Эти королевские титулы должны достаться детям в соответствии с правилами, установленными королем Георгом V в далеком 1917 году.

Король Георг решил, что только внуки действующего монарха имеют право называть себя «принц» или «принцесса», а также «Его / Ее Королевское Высочество». Именно по этой причине Арчи и Лили не стали принцем и принцессой сразу после рождения. Их кузенам - сыновьям и дочке принца Уильяма - в этом плане повезло больше, они стали исключением из правил как правнуки королевы по прямой линии престолонаследия.

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