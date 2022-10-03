После слухов об эскорте: Бородина бесстыдно предъявила «ложбинку греха» (горячее видео)

Рустам Солнцев на днях обвинил ведущую «Дома-2» Ксению Бородину в том, что она, будучи замужем за Курбаном Омаровым, оказывала якобы эскорт-услуги.

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По словам экс-участника телестройки, Ксения Бородина брала за одну встречу с мужчиной 10 тысяч долларов.

Ксения Бородина не стала уподобляться Рустаму Солнцеву и отвечать ему перебранкой в своих соцсетях. Однако горячее видео у нее в аккаунте все-таки появилось. На нем ведущая изображает шутливую сценку, но при этом параллельно светит своей грудью в распахнувшемся халатике.