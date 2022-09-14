После скандала с наркотой Бочкареву взяли работать в школу: родители возмущены

Наталья Бочкарева поставила крест на своей карьере, засветившись в грязной истории с наркотой в ее нижнем белье. И хотя ей удалось избежать уголовного наказания, видео с задержанием знаменитости по-прежнему можно легко найти на просторах Интернета.

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Теперь артистку не приглашают в кино, в 2021 году с ней не стал продолжать контракт МХТ им. Чехова. Чтобы жить на что-то, Бочкарева прошла режиссерские курсы и создала свою актерскую школу. Теперь она решила учить актерскому ремеслу детей.

Как сообщает издание «Дни.ру», Наталья Бочкарева недавно устроилась в одну из мытищинских школ преподавать в актерском кружке. Родители были раздосадованы этим известием. У них есть сомнение, а действительно ли стоит артистке работать с подрастающим поколением.