«После семейного обеда»: Валерия в джинсах-трубах и жакете оттенка ванили предстала с моложавой мамой

Певица Валерия очень близка со своей мамой Галиной Перфиловой. Несколько лет назад звезда перевезла родительницу из Саратовской области в Москву, поселила в роскошной квартире.

Валерия старается уделять маме максимум внимания. В своем плотном графике звезда всегда находит время, чтобы провести его со своим родным человеком.

На этот раз вместе с мамой Валерия выбралась на обед в ресторан.

В телеграм-канале певица Валерия поделилась совместным снимком с мамой.