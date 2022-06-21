«После семейного обеда»: Валерия в джинсах-трубах и жакете оттенка ванили предстала с моложавой мамой

Певица Валерия очень близка со своей мамой Галиной Перфиловой. Несколько лет назад звезда перевезла родительницу из Саратовской области в Москву, поселила в роскошной квартире.
Валерия старается уделять маме максимум внимания. В своем плотном графике звезда всегда находит время, чтобы провести его со своим родным человеком.
На этот раз вместе с мамой Валерия выбралась на обед в ресторан.
В телеграм-канале певица Валерия поделилась совместным снимком с мамой.
Певица Валерия и ее мама. Фото: соцсети
«Это мы с мамулькой после семейного обеда», — подписала фото певица Валерия.
Для выхода с мамой звезда облачилась в джинсы-трубы и жакет оттенка ванили, сочетав наряд с белыми кроссовками. 84-летняя Галина Перфилова, как и ее звездная дочка, тоже оделась по моде. Она выбрала брюки насыщенного синего цвета и стеганый жакет к ним в тон.
Поклонники Валерии сделали комплименты двум эффектным дамам.
«Здоровья вам! Счастье, что мамулечка рядом», «Самые красивые», «Здоровья мамочке. Такую дочку хорошую воспитала», «Очень красивые! Как хорошо, когда мама рядышком!» — высказались в Сети.
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