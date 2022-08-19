После развода стал лучше: экс-мужа Бородиной исправила юная пассия со светлыми волосами (фото)

Блогер Лена Миро заговорила в своем ЖЖ о Курбане Омарове. Она уверена, что после расставания с Ксенией Бородиной он стал намного лучше.

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По мнению акулы пера, Омаров отражал поведение скандалистки-Бородиной, которая любила ругаться, и выглядел как гопник, а сейчас под влиянием юной белокурой пассии забыл про быдлячество и превратился в трогательного романтика.

«После развода у Курбанчика появилась молодая девушка, и он стал лучше: не быдлит, не строит из себя гопника из зассанной подворотни. <…> Я очень люблю хорошо воспитанных и добродушных женщин. Больше скажу: в хорошем воспитании и добром нраве — наша женская сила. Мужик может вспылить, заорать. Вы, мои лапоньки, ни в коем случае, не должны опускаться до его уровня», — написала Миро.