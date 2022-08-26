После разрыва с Варнавой Молочников лишился работы

У Александра Молочникова наступили неблагоприятные времена. Как выяснили журналисты, режиссера отстранили от участия сразу в двух спектаклях в Большом театре — «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия».

«При этом Молочников не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях с Большим театром России», — добавил директор Большого Владимир Урин NEWS.ru.

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В прошлом месяце, по слухам, Молочников расстался с Екатериной Варнавой — телеведущей популярного шоу ТНТ. В Сети подозревают: все дело в непостоянстве Александра, мол, тот попросту закрутил роман с другой.