«После публичной казни на площади появлялись всегда последователи»: Лоза — о деле на Галкина

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не понимает, почему на юмориста Максима Галкина завели уголовное дело.
«Ну осуждение может быть, порицание. Уголовное дело за что? Он нарушил закон? Слишком крутовато. Для артиста самое большое наказание – забвение. Привлечение внимания будет раскруткой Галкина. Начнется полемика. Самое страшное наказание — забыть. Не говорить о нем. Хуже не может быть, чем отсутствие внимания».
Как отметил Лоза, если ловят преступника, то вскоре следует наказание. «Как наказать Галкина? Да никак. Против Байдена еще заведите дело. Забудьте о нем, и все. Чем меньше говорите — тем страшнее это для артиста. Любая даже плохая реклама — это реклама. Не будете говорить, все, капец ему. Это просто пиар. Раскручивают его таким образом. Делают его антигероем. После публичной казни на площади появлялись всегда последователи. Ради минуты славы люди готовы пожертвовать жизнью. Не надо пиарить Галкина. И не надо пиариться на нем. Он занимался своими делами, а теперь стал героем медиасводок», — заметил Лоза.
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Напомним, что уголовное дело на Максима Галкина завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии.