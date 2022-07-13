«После публичной казни на площади появлялись всегда последователи»: Лоза — о деле на Галкина

Как отметил Лоза, если ловят преступника, то вскоре следует наказание. «Как наказать Галкина? Да никак. Против Байдена еще заведите дело. Забудьте о нем, и все. Чем меньше говорите — тем страшнее это для артиста. Любая даже плохая реклама — это реклама. Не будете говорить, все, капец ему. Это просто пиар. Раскручивают его таким образом. Делают его антигероем. После публичной казни на площади появлялись всегда последователи. Ради минуты славы люди готовы пожертвовать жизнью. Не надо пиарить Галкина. И не надо пиариться на нем. Он занимался своими делами, а теперь стал героем медиасводок», — заметил Лоза.

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Напомним, что уголовное дело на Максима Галкина завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии.