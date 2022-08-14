После отмены концертов в России Лорак собралась подзаработать в Германии и Чехии

Последние полгода Ани Лорак не выходила на связь в соцсетях, предпочитая отмалчиваться по ситуации в мире. А недавно стало известно, что концерты певицы в России отменили.
В эти дни украинская артистка с дочкой отдыхает в Турции, на родине ее отца Мурата Налчаджиоглу, а уже осенью отправится на заработки в Европу. Каролина Куек – это настоящее имя певицы – планирует выйти на сцены Германии и Чехии. Всего запланировано восемь выступлений.
Цена билетов на концерты в Гамбурге стоит от 55 евро (3430 рублей) до 149 евро (9300 рублей). Пока продано всего 20%. В Праге похожая ситуация. Об этом пишет «Комсомольская правда».