После отмены концертов в России Лорак собралась подзаработать в Германии и Чехии

Последние полгода Ани Лорак не выходила на связь в соцсетях, предпочитая отмалчиваться по ситуации в мире. А недавно стало известно, что концерты певицы в России отменили.

В эти дни украинская артистка с дочкой отдыхает в Турции, на родине ее отца Мурата Налчаджиоглу, а уже осенью отправится на заработки в Европу. Каролина Куек – это настоящее имя певицы – планирует выйти на сцены Германии и Чехии. Всего запланировано восемь выступлений.