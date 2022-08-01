После откровений Меган Маркл ее назвали «большой угрозой для королевской семьи»

Меган Маркл решила, что жизнь в семье Виндзоров — это шоу.
Меган Маркл и принц Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл представляют «большую угрозу для королевской семьи», заявил королевский биограф Том Бауэр.

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Он уверен, что после интервью с Опрой Уинфри они могут выкинуть все что угодно. И эту «угрозу» Виндзоры должны как можно быстрее минимизировать.

Напомним, в двухчасовой беседе Меган Маркл и принц Гарри рассказали о скандалах внутри семьи. Герцогиня пожаловалась, что у нее были суицидальные мысли во время жизни в Англии и ей отказывали в это время в помощи.

А принц Гарри заявил, что его отец, принц Филипп, не хочет с ним общаться и отказал ему в материальной поддержке.

Источник: express.co.uk.

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