После откровений Меган Маркл ее назвали «большой угрозой для королевской семьи»

Напомним, в двухчасовой беседе Меган Маркл и принц Гарри рассказали о скандалах внутри семьи. Герцогиня пожаловалась, что у нее были суицидальные мысли во время жизни в Англии и ей отказывали в это время в помощи.

А принц Гарри заявил, что его отец, принц Филипп, не хочет с ним общаться и отказал ему в материальной поддержке.

Источник: express.co.uk.