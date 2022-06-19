«После «нравится, не нравится, НАТО расширяется» было все ясно»: Шахназаров - о новых израильских шутках Галкина про Россию

Телеведущий Максим Галкин, четвертый месяц живущий в Израиле, дал серию концертов по местным городам. В Сети стали появляться видео с его выступлений, снятые зрителями, и многие смогли узнать, про что шутит муж Пугачевой и над чем с удовольствием забавляется.

Одна из свежих его шуток – про ушедшие из России бренды. Только на смех он поднял не самих беглецов, а ситуации, в которых окажется, по его мнению, страна, например: «С уходом Lego испарилась последняя надежда на изготовление качественных самолетов в России», «Вместо «Макдональдса» будет ресторан «У дяди Вовы», интерьер – Лубянка, вместо бургеров – сухари, вместо картошки фри – перловка, все это будут подавать с матами через такое железное окошко с засовом, Хэппи Мил для детей будет в фигурками Андропова и Дзержинского, лучшие работники будут висеть на стенке. Или стоять».

Шутки оценил журналист Михаил Шахназаров. Он не смог не отреагировать на выпады шоумена и написал в своем микроблоге в Telegram, что думает.