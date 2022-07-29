После новостей о сбежавшем в Испанию Ревве его представитель вышел на связь

О том, что комик и певец Александр Ревва покинул страну и обосновался в Испании, накануне поведала блогер Алена Жигалова. После 24 февраля артист, публично осудивший происходящее, действительно не выходит на связь, никак не проявляет себя в публичном пространстве.

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Представитель семьи Реввы высказалась об отъезде звезд в Испанию. «Никто никуда не переехал. Мы не комментируем», — процитировал собеседницу сайт MK.ru. Поэтому где именно сейчас находится Ревва с семьей, если не в Испании, неизвестно.

Добавим, что из страны сбежали этой весной многие звезды. Алла Пугачева и Максим Галкин, Рената Литвинова и Земфира, Чулпан Хаматова и Юлия Ауг — список знаменитостей, отказавшихся от России, получается внушительным.