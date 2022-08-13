После концерта в латвийском селе Галкину кое-что припомнили

В своем аккаунте Максим Галкин показал, как прошел его концерт в латвийском селе Роя. Небольшой рыбацкий поселок с населением чуть более двух тысяч человек впечатлил юмориста.
«Это невероятно живописное местечко с потрясающим ультрасовременным построенным пару лет назад залом, ничуть не уступающим «Фестивальному» в Сочи», - написал Галкин.
Однако в череде восхваляющих Максима комментаторов в Сети, нашлись и те, кто поставил его на место.
«До этих событий и у Галкина была неприязнь к селам. Пусть хоть одно назовет, которое он посетил со своим концертом. Да, как меняется человек… В России тоже есть много живописных местечек, но это был, наверное, не его уровень», - написала некая Тамара Акимова.
Напомним, ранее пользователи Сети отметили, что на зрителей, аплодирующих юмористу, «навели» синий и желтый цвета – цвета украинского флага.