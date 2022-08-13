После концерта в латвийском селе Галкину кое-что припомнили

В своем аккаунте Максим Галкин показал, как прошел его концерт в латвийском селе Роя. Небольшой рыбацкий поселок с населением чуть более двух тысяч человек впечатлил юмориста.

«Это невероятно живописное местечко с потрясающим ультрасовременным построенным пару лет назад залом, ничуть не уступающим «Фестивальному» в Сочи», - написал Галкин.

Однако в череде восхваляющих Максима комментаторов в Сети, нашлись и те, кто поставил его на место.