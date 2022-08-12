После известий о разводе Кудрявцева пришла к юристу и знаками попросила помощи

А потом Кудрявцева сама призналась, что ее избранник сейчас испытывает проблемы: ушел из большого спорта и никак не может найти себя.

Поэтому роль добытчика в семье теперь полностью лежит на ней. После этого ведущая стала все чаще выставлять в соцсети грустные посты, говоря о том, что ее терпение скоро лопнет.

Теперь же поклонники Кудрявцевой активно муссируют слухи о том, что она все-таки решилась на развод. Тем более к тому есть предпосылки: знаменитая блондинка посетила свою подругу — юриста Катю Гордон, специализирующуюся на помощи женщинам.

А потом опять подала знаки в своих соцсетях, опубликовав видео, на котором с печальным видом поет песню со словами: «Помогите мне».