Пославшая отца на четыре буквы дочь Владимира Машкова объяснила, почему это сделала

Актриса Мария Машкова, единственная дочь кинодеятеля Владимира Машкова, давно живет в США. Они с родителем сейчас в конфронтации из-за взглядов на происходящее. И отношения у дочки и отца довольно обостренные.

На днях она эмоционально высказалась у себя в микроблоге, послав на четыре буквы отцов России — именно так сейчас она объясняет свои слова.

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«Отца в ж… не посылала, — подчеркнула девушка и объяснила это эмоциями: — Меня сильно зацепил клип ДДТ. Мне ужасно больно, что отец одержим, как многие сейчас отцы, идеей империи и возвращения в СССР ценой свободного будущего своих детей. Я папу очень люблю и всегда буду очень любить».

Машкова добавила, что считает отца великим артистом, до которого ей далеко, и верит, что когда-нибудь сможет обнять.