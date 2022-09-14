Послание бывшему? Муцениеце в пяти словах описала свое отношение к Прилучному после его женитьбы

Актриса Агата Муцениеце адресовала загадочное послание экс-супругу Павлу Прилучному.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Известная актриса и мама двоих детей Агата Муцениеце часто дает понять, что все еще не может забыть бывшего мужа, актера Павла Прилучного.

Вот и на этот раз звезда разместила в микроблоге некий пассаж, который поклонники моментально связали с недавним событием и расценили его как реакцию на него. Речь о женитьбе Павла Прилучного на Зепюр Брутян и пышной свадьбе, состоявшейся в конце лета.

Ангата Муцениеце побывала на выставке современного искусства в Москве. В микроблоге она поделилась снимками экспонатов, которые произвели на нее наиболее сильное впечатление.

В их числе — инсталляция, на которой в цветных клетках написаны слова, имеющие отношение к характеристике человека.

«Понятно теперь, что ты за человек», — гласит надпись на картине.

Агата Муцениеце дала понять, что это полотно ее зацепило. Фото: соцсети

«Выбираем любимое полотно», — подписала кадр Агата Муцениеце.

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Подписчики решили, что эти слова Агата Муцениеце вполне могла бы адресовать бывшему мужу Павлу Прилучному. А поводом такого высказывания могла послужить его скоропалительная свадьба на Зепюр Брутян.

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