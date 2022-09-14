Послание бывшему? Муцениеце в пяти словах описала свое отношение к Прилучному после его женитьбы

Известная актриса и мама двоих детей Агата Муцениеце часто дает понять, что все еще не может забыть бывшего мужа, актера Павла Прилучного.

Вот и на этот раз звезда разместила в микроблоге некий пассаж, который поклонники моментально связали с недавним событием и расценили его как реакцию на него. Речь о женитьбе Павла Прилучного на Зепюр Брутян и пышной свадьбе, состоявшейся в конце лета.

Ангата Муцениеце побывала на выставке современного искусства в Москве. В микроблоге она поделилась снимками экспонатов, которые произвели на нее наиболее сильное впечатление.