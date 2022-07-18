Послали не тот сигнал Вселенной: Боня свалила вину на женщин, которым изменяют мужья

Экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня прокомментировала расставание рэпера Птахи и его жены Ланы Реутовой, сильно рискуя нарваться на скандал, который некогда разгорелся вокруг слов Регины Тодоренко.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, ранее телеведущая во время стрима с подписчиками брякнула про женщин, на которых накладывали руки мужчины: «А что ты сделала, чтобы тебя не били?» После этого звезда лишилась нескольких контрактов и наград, включая звание «Женщина года».

Виктория Боня же сказала следующее: «Те женщины, которые выбирают мужчин, которые изменяют и издеваются над ними, они показывают вселенной, что готовы к насилию».

Звезда заявила, что не поддерживает сохранение брака ради детей.

Отметим, что жена Птахи написала в соцсетях, что устала на протяжении 9 лет терпеть измены мужа и надеяться, что он кода-либо исправится и подала на развод.

Источник: Telegram-канал «Звездач».